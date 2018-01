Exército de Israel cerca Faixa de Gaza e Cisjordânia O Exército de Israel cercou os territórios palestinos da Faixa de Gaza e Cisjordânia logo após o assassinato do xeque Ahmed Yassin, nesta manhã (horário local). "Depois desse ataque, toda a Faixa de Gaza está fechada e a região se encontra dividida em três setores", diz o comunicado. Os EUA pediram às partes do conflito que mantenham a calma e exercitem a moderação", disse um funcionário do Departamento de Estado, que pediu anonimato. Segundo a fonte, o governo americano está atento às informações sobre o ataque. "Estamos analisando as circunstâncias e entramos em contanto com as autoridades israelenses e palestinas".