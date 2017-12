Exército de Israel confirma operação especial no Líbano O Exército israelense confirmou neste sábado que promoveu durante a madrugada (horário local) uma operação com forças especiais no Líbano, cujos objetivos, garantiu, foram "completamente atingidos". "Uma força especial do Exército israelense atuou durante a noite em território do Líbano a fim de desestabilizar e evitar o tráfico de armas do Irã e da Síria para o Hezbollah, e os objetivos foram completamente atingidos", disse um porta-voz do Exército israelense. "Até que os órgãos de supervisão adequados estejam estabelecidos na fronteira com o Líbano, as operações continuarão", acrescentou. A milícia xiita libanesa Hezbollah afirmou que havia repelido o ataque de um grupo de soldados israelenses, transportados por helicópteros até uma área próxima à localidade libanesa de Baalbek, no Vale do Bekaa.