Exército de Israel convoca mais reservistas O exército de Israel reiniciou a convocação de reservistas, segundo confirmaram hoje oficiais, diante das estimativas de que uma nova ofensiva será lançada na Faixa de Gaza, em retaliação ao atentado suicida ocorrido em Tel-Aviv na terça-feira. O número de convocados parece ser, entretando, menor do precedente à incursão militar realizada em abril por Israel na Cisjordânia. Na ocasião, cerca de 20 mil reservistas foram convocados. Arafat terá que conter terrorismo A administração do presidente George W. Bush ainda não confirmou a notícia segundo a qual a Autoridade Palestina teria prendido 16 membros do grupo terrorista Hamas. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, o líder palestino, Yasser Arafat, se depara com um teste importante no qual deve tomar providências para acabar com o terrorismo. A prontidão de Arafat para desintegrar as organizações terroristas nos territórios palestinos é um "teste para ver se a Autoridade Palestina está dedicada ao que prometeu em Oslo," disse Fleischer. Ele disse ainda que o presidente dos EUA, George W. Bush, não tem planos no momento para falar pessoalmente com Arafat.