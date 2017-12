Exército de Israel diz que confundiu veículo de imprensa atacado O Exército israelense reconheceu neste sábado que atacou um carro no qual viajavam dois cinegrafistas, um da Reuters e outro da emissora de TV de Dubai, mas assegura que o fato aconteceu porque o veículo não foi identificado como de imprensa, o que gerou uma confusão nas forças do Estado judeu. "O carro passou ao lado das tropas (israelenses) que estavam operando em uma zona que essencialmente é utilizada por milicianos (palestinos) e isso pareceu suspeito" para os militares, que então dispararam contra o veículo, declarou à Efe uma porta-voz do Exército. "Não atacamos carros que levam o distintivo de imprensa, mas (os militares israelenses) não o identificaram como tal, não o viram, e pareceu que era um perigo imediato", assegurou a porta-voz, que não descartou que o jipe pudesse conter sinais de que pertencia à Imprensa. Nas últimas horas o Exército realizou operações na região fronteiriça de Karni, "fazendo o que fez nos últimos meses: procurar túneis e explosivos" da milícia, concluiu a porta-voz. Fontes de segurança palestinas e testemunhas informaram que vários tanques israelenses e veículos blindados entraram na noite deste sábado no bairro de Shajaiyeh, ao leste da Cidade de Gaza, apoiados por helicópteros e aviões não pilotados de reconhecimento. Segundo as testemunhas, um helicóptero israelense disparou dois mísseis que atingiram dois veículos, um deles o jipe da Reuters, no qual viajava Faddel Shana´a, que trabalha para a agência, e Sabah Hemeida, colaborador da emissora de TV de Dubai. Os dois cinegrafistas e outros dois palestinos tiveram ferimentos leves, informaram fontes do hospital de Shifa, na Cidade de Gaza.