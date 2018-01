Exército de Israel invade cidade palestina de Rafah O exército israelense invadiu nesta quinta-feira (dia 1º, pelo horário local) a cidade palestina de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. A informação é de fontes de segurança da Autoridade Palestina. Cerca de 30 tanques, quatro escavadeiras e dois helicópteros de assalto penetraram 100 metros na área de Rafah, ainda de acordo com as fontes. Os soldados israelenses teriam aberto fogo logo ao ingressar na cidade. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.