Exército de Israel localiza laboratório para explosivos em Nablus Efetivos do Exército israelense descobriram nesta terça-feira, na cidade de Nablus, na Cisjordânia, onde realizavam uma incursão, um laboratório para a fabricação de bombas. A rádio das Forças Armadas, "Galei Tzahal", informou que os soldados encontraram no local grande quantidade de explosivos. A descoberta ocorreu após interrogarem suspeitos da Jihad islâmica e das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, detidos na segunda-feira. "Chegamos até esse laboratório onde fabricam bombas e cinturões com explosivos para os suicidas", disse aos jornalistas o chefe do batalhão Haruv, tenente-coronel "Arik". Três batalhões do Exército realizam operações desde o domingo passado em Nablus e também num campo de refugiados, onde, segundo fontes palestinas, quatro militantes foram mortos, entre eles um líder da Jihad. Durante a madrugada de segunda-feira o Exército israelense, em outra de suas operações noturnas, deteve 11 supostos militantes da resistência palestina, sete deles em Nablus, na Cisjordânia.