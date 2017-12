Exército de Israel mata dirigente do Hamas Forças israelenses mataram na madrugada desta terça-feira Wael Hassanin, de 26 anos, dirigente do braço armado do Hamas numa incursão terrestre na Faixa de Gaza, informaram fontes do movimento islâmico. Hassanin era um conhecido militante dos Batalhões de Izadin Qassam, o braço armado do Hamas. Testemunhas disseram que cerca de 30 tanques e veículos blindados entraram no bairro Zeitoun, na Cidade de Gaza, na maior incursão das forças israelenses em Gaza desde junho. Uma força menor promoveu outra incursão na localidade de Beit Lahiye, no norte de Gaza, sem informações sobre vítimas.