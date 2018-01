Exército de Israel mata dois palestinos do Hamas na Faixa de Gaza O Exército israelense matou a tiros no início da manhã desta lábado (horário local) dois palestinos do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) durante uma operação em Beit Hanun, ao norte da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas e de segurança. As vítimas são Mohammed Abu Oda, de 60 anos, e seu filho Ismail, de 28 Anos. No dia 28 de junho, Israel desencadeou uma série de operações militares na Faixa de Gaza na tentativa de localizar o soldado Guilad Shalit , de 29 anos, seqüestrado por grupos palestinos, e tentar acabar com o lançamento de foguete artesanais contra o território israelense. Mais de 200 palestinos foram mortos durante essas operações. Com as duas vítimas deste sábado, subiu para 5.375 o número de mortos desde que começou a intifada em setembro de 2000, sendo que as baixas palestinas são mais de 80%.