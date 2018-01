Exército de Israel mata palestino procurado pelo serviço secreto Uma ação do Exército israelense no distrito de Nablus, na Cisjordânia, na madrugada de segunda-feira (horário local), deixou um palestino morto, enquanto em Gaza a Força Aérea bombardeou um edifício usado para o contrabando de armas, segundo fontes militares. O palestino, procurado pelos serviços secretos israelenses, morreu numa operação de forças de infantaria numa aldeia ao norte da cidade de Nablus, disseram fontes militares. Outros três palestinos foram feridos, segundo fontes da Autoridade Nacional Palestina. Fontes militares confirmaram também um bombardeio aéreo na madrugada passada que teve como alvo um prédio no sul da Faixa de Gaza. Segundo o Exército, o local era empregado para encobrir um túnel por onde as milícias traziam armas contrabandeadas do Egito.