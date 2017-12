Exército de Israel mata manifestante em Gaza, acusam palestinos

GAZA - O Exército de Israel matou nesta sexta-feira, 8, um manifestante perto da fronteira da Faixa de Gaza com o país, informou o Ministério da Saúde palestino no território. Outras 60 pessoas ficaram feridas. A morte é a primeiras desde o início dos protestos contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Em confrontos com tropas israelenses na Cisjordânia, ao menos mais de 200 palestinos ficaram feridos, dois deles em estado grave.

A vítima morta foi identificada como Mahmud al-Masri, de 30 anos, morador de Khan Yunis, a cidade mais ao sul da Faixa de Gaza. O ministério da Saúde palestino chegou a informar uma segunda morte, mas se retratou pouco depois. O Hamas, que controla o território, conclamou uma Terceira Intifada contra Israel após o anúncio de Trump.

Segundo o Exército israelense, centenas de palestinos estão queimando pneus e atirando pedras contra seus soldados. “Durante os distúrbios soldados dispararam de maneira seletiva contra os dois principais instigadores e os alvos foram atingidos”, diz a nota.

Jerusalém Oriental e a Cisjordânia voltaram a ser palco de distúrbios entre as forças de segurança israelenses e os palestinos. Cerca de 50 policiais israelenses entraram em confronto com dezenas de manifestantes palestinos nas ruas da Cidade Velha, em Jerusalém Oriental. A polícia e o Exército expulsaram os manifestantes.

Ainda de acordo com o Exército israelense, foram registrados confrontos com palestinos em seis pontos da fronteira com Gaza e em 30 locais na Cisjordânia. Ainda de acordo com os militares, cerca de 3 mil palestinos protestaram no chamado "Dia de Fúria" contra Israel e os Estados Unidos.

Em Hebron, Belém, Jericó e perto de Nablus, as forças israelenses responderam às pedras lançadas por jovens palestinos com balas de borracha e gás lacrimogêneo.

A polícia de Israel aumentou sua presença em Jerusalém em preparação para o “dia de raiva” palestino, mas não estabeleceu nenhuma restrição extra para o acesso de religiosos à mesquita Al-Aqsa, dizendo que não havia nenhum indício de instabilidade no local.

“Nós não temos nenhuma indicação de que haverá perturbações no monte, portanto não há nenhuma restrição. Se houverem perturbações, então nós responderemos imediatamente”, disse o porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld.

Na quinta-feira, ao menos 31 palestinos ficaram feridos em confrontos com tropas israelenses na Cisjordânia ocupada e na fronteira entre Israel e Gaza. Também aconteceram protestos na Jordânia, Turquia, Paquistão e Tunísia. /AFP, EFE e REUTERS