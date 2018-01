Exército de Israel mata três palestinos em Gaza Três palestinos morreram neste sábado em ataque israelense ao campo de refugiados Jan Younis no sul da Faixa de Gaza. Desde que tanques de Israel entraram no acampamento, na sexta-feira, 11 palestinos morreram - incluindo sete extremistas - e 31 ficaram feridos. Entre os feridos estão um motorista de ambulância e cinco menores de 16 anos. Um soldado israelense também se feriu. A invasão do acampamento, que visa conter os ataques palestinos com foguetes e morteiros a assentamentos e postos militares de Israel em Gaza, representa a maior ofensiva desde a morte de Yasser Arafat, em 11 de novembro.