Exército de Israel se retira de Tulkarem O exército de Israel se retirou hoje da cidade e do campo de refugiados palestinos de Tulkarem, na Cisjordânia, após uma incursão de mais de 24 horas. As autoridades palestinas denunciaram que o exército israelense prendeu mais de 100 palestinos. Contudo um porta-voz militar disse que apenas quatro pessoas foram presas. Ele acrescentou que um sargento da reserva morreu e dois soldados foram feridos durante tiroteio com os palestinos. Também hoje, um homem em uma motocicleta lançou um cartucho de dinamite contra um posto de controle de guerrilheiros palestinos no Líbano, causando ferimentos leves em uma pessoa não identificada. O ataque ocorreu às 6h40 (horário local) num posto vigiado pelo grupo Luta Armada Palestina em uma das entradas do campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilwah, situado nas redondezas da cidade libanesa de Sidon. De acordo com funcionários do campo, o atacante, que não foi identificado, fugiu em sua motocicleta depois de efetuar o ataque. O motivo é desconhecido, mas Ein el-Hilwah é com freqüência cenário de ataques recíprocos entre palestinos.