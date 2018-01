Exército de Israel usará maconha contra o estresse O exército israelense passará a usar maconha para tratar soldados que sofrem de estresse de combate, informam os militares. Uma nota do exército informa que os médicos militares e uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém passarão a tratar as vítimas de estresse pós-traumático com THC, o princípio ativo da maconha. O tratamento começará em base experimental. ?O uso de THC como parte do tratamento para o distúrbio do estresse pós-traumático foi aprovado pelas comissões relevantes?, diz a nota. O uso de drogas para recreação continua proibido nas forças armadas israelenses, incluindo maconha e derivados.