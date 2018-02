Exército de Libertação Nacional critica ação das Farc O Exército de Libertação Nacional (ELN) está em desacordo com a campanha de intimidação lançada pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para forçar a renúncia de centenas de prefeitos. "Nossa organização vai continuar na linha de exigir o cumprimento dos programas com os quais os prefeitos se comprometeram. E o povo que os elegeu que faça a cobrança", disse Antonio García, da cúpula do ELN, em um comunicado divulgado nesta quinta-feira no jornal El Tiempo. As Farc ameaçaram seqüestrar e assassinar mais de 400 prefeitos, seus filhos ou esposas para forçá-los a renunciar a seus mandatos, dentro de uma estratégia para assumir o controle do poder municipal através de juntas comunais. Segundo García, o ELN respeita a decisão das Farc por se tratar de "uma organização revolucionária e autônoma", mas deu instruções a suas frentes para que se abstenham de atacar os prefeitos e de participar da campanha de intimidação. "Nesse sentido, não autorizamos nenhuma estrutura, nenhum comando a se vincular, no momento presente, a este tipo de exigências", afirmou García na mensagem datada de 5 de julho. García disse que a estratégia das Farc pode obedecer "ao afã de levar adiante sua luta, mas nós neste momento podemos dizer que não concordamos com este enfoque... não concordamos com esta política". Explicou que o ELN busca "interpretar da maneira mais correta possível o sentimento nacional, o sentimento popular", ao não aderir à campanha das Farc não apenas contra os prefeitos mas também contra vereadores, governadores e juízes, sob o pretexto de não reconhecerem nenhuma autoridade que represente o Estado colombiano. Além disso, defendeu o trabalho de muitos prefeitos, já que realizam esforços importantes para levar adiante suas regiões e tirá-las do esquecimento. O governo do presidente Andrés Pastrana adotou várias medidas de proteção aos prefeitos, incluindo escoltas permanentes, coletes à prova de bala, escritórios provisórios em dependências da polícia ou do Exército e nas capitais dos departamentos. As renúncias apresentadas por muitos dos prefeitos ameaçados não foram aceitas pelos governadores por se tratarem de atos contrários à sua vontade, frutos de ameaças.