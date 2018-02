Exército defende-se de acusações de tortura O ministro da Defesa do Egito, Abdel Fatah al-Sissi, negou acusações de que as Forças Armadas envolveram-se na morte e tortura de manifestantes durante a revolução egípcia, como informou o jornal The Guardian com base em documentos vazados. Al-Sissi classificou a reportagem de "traição". A violência, que deixou mais de 800 mortos nos protestos, foi inicialmente atribuída à polícia e não ao Exército.