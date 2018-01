Exército descobre plano de Harry para montar "ninho de amor" O Exército britânico descobriu e frustrou os planos do príncipe Harry, de contar com um "ninho de amor" para reunir-se com sua namorada enquanto cumpre o treinamento militar, revela o tablóide britânico The Mail on Sunday. Harry, de 21 anos e que se graduou em abril na academia militar de Sandhurst, começa amanhã um curso de quatro meses em um centro militar em Dorset (sul da Inglaterra) onde aprenderá, entre outras coisas, a dirigir veículos blindados e técnicas de sobrevivência. Em vez de pernoitar durante esse tempo no centro militar, o filho mais novo do príncipe Charles com a princesa Diana tinha a intenção de alugar uma casa onde poderia encontrar com sua namorada, Chelsy Davy, de 20 anos, disseram fontes militares. Quando os comandantes militares da Household Cavalry, o corpo ao qual Harry pertence, souberam de tais planos, advertiram o príncipe de que deveria permanecer no quartel com seus companheiros.