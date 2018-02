Exército destacará mais 100 homens para reconstruir Haiti O Exército brasileiro vai incrementar em cem homens o contingente de militares destacados para ajudar na reconstrução do Haiti. O aumento no número de militares especializados atende a um pedido da Organização das Nações Unidos e depende de aprovação do Congresso Nacional, segundo a assessoria de imprensa do Exército. Atualmente a Companhia de Engenharia Haiti, como o batalhão é conhecido, está em seu 7o contingente de 150 homens. O próximo contingente deve chegar ao país caribenho, o mais pobre das Américas, no final de novembro. Em visita ao Haiti nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu do colega haitiano, René Préval, um pedido pelo envio de mais policiais e engenheiros ao país. O Brasil comanda os cerca de 7.060 militares que fazem parte da Minustah, a força de paz da ONU para a estabilização do Haiti, que atua no país caribenho desde 2004, após uma sangrenta revolta armada provocar a queda do então presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Atualmente o país contribui com 1.213 militares para o efetivo da missão de paz da ONU no país. De acordo com o Exército, 1.050 militares já passaram pela Companhia de Engenharia do Haiti desde o início de suas atividades em meados de 2005. Nesses quase três anos, os brasileiros asfaltaram ruas, adequaram o aeroporto da capital Porto Príncipe para receber aviões de grande porte, ajudaram na coleta de lixo e cooperaram com o processo eleitoral do país, entre outras atividades. "Tais obras são realizadas com insumos fornecidos por meio da cadeia logística da ONU e atendem a significativa parcela da população da capital do país e de algumas localidades da área rural", informou o Exército à Reuters por email. (Reportagem de Eduardo Simões)