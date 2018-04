Exército diz que vai retaliar opositores marfinenses O chefe do Exército da Costa do Marfim disse que suas tropas se reservam o direito de retaliar os opositores, após dois dias de sangrentos confrontos. A declaração elevou as preocupações com a violência em meio à crise política no país. A maioria dos moradores da região de Abobo, na capital Abidjã, votou no líder opositor Alassane Ouattara, cuja vitória no segundo turno da eleição presidencial, realizado em 28 de novembro, é reconhecida pela comunidade internacional. O atual presidente, Laurent Gbagbo, que se recusa a deixar o poder, ainda controla o Exército.