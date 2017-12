Exército do Burundi mata 515 rebeldes O Exército do Burundi recapturou a estratégica região de Tenga, ao norte da capital, Bujumbura, durante ofensiva contra os rebeldes hutus da Frente de Libertação Nacional, matando 515 deles e perdendo 28 homens. A minoria tutsi domina o governo do Burundi, país majoritariamente habitado por membros da etnia hutu. Mais de 200 mil pessoas morreram desde o início do conflito, em 1993.