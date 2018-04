Exército do Chade afirma ter matado centenas de rebeldes O Exército do Chade informou, nesta segunda-feira, ter matado centenas de combatentes rebeldes após ter atacado uma coluna de insurgentes na instável região de Darfur, fronteira do país com o Sudão. "Os números parciais estão em cerca de 50 veículos apreendidos, cerca de 40 destruídos, centenas de mortos (do lado rebelde) e vários prisioneiros de guerra", anunciou o Exército em um comunicado na televisão. Não houve confirmação imediata sobre o número total de mortos. O comunicado relatou que o Exército havia avançado sobre uma coluna rebelde na manhã de segunda-feira à medida que os rebeldes se aproximavam da cidade de Abeche, leste do Chade, após terem atacado um posto militar na cidade de Hadjer Hadid no sábado. "Quando forças de segurança interceptaram a coluna nesta manhã... uma luta de rara intensidade começou em Abou Goulem, a 80 quilômetros de Abeche", disse a nota. "Forças de segurança e defesa executaram uma aniquilação total e definitiva desta coluna. A busca (por rebeldes) continuou até o cair da noite", acrescentou. A União das Forças para Democracia e Desenvolvimento, um dos dois principais grupos rebeldes do Chade, informou antes que havia sido atacada por forças do governo. A união e o segundo grupo rebelde, a Assembléia de Forças por Mudança, informaram na sexta-feira que romperiam um cessar-fogo no domingo, um mês após quatro grupos rebeldes terem assinado um acordo de paz com o governo do presidente Idriss Deby. (Por Dany Danzoumbe)