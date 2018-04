Exército do Egito emite ultimato de 48 horas

Em comunicado lido na televisão estatal, nesta segunda-feira, o Exército descreveu como "gloriosas" as manifestações públicas do domingo, que levaram milhões de egípcios para as ruas, pedindo a saída de Morsi.

Os militares reiteraram que "os pedidos do povo devem ser atendidos e concedemos 48 horas (a todos os envolvidos), como uma última chance, para assumirem a responsabilidade pelas circunstâncias históricas atravessadas pelo país".

"Se as demandas do povo não foram atendidas neste período...(as Forças Armadas) vão anunciar o projeto futuro e medidas para orientar sua implementação", diz o documento.

Os militares afirmaram que "não participarão da política ou do governo", mas disseram que têm responsabilidade de agir, porque a segurança nacional do Egito enfrenta "um grave perigo". Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.

July 01, 2013 11:00 ET (15:00 GMT)