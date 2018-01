Exército do Iraque anuncia trégua de 72 horas em Falluja

O anúncio levanta a possibilidade de uma solução negociadas para o fim da crise, que se intensificou após homens armados tomaram partes da capital da província Anbar, Ramadi, que fica a oeste de Falluja.

"As operações militares contra alvos de organizações terroristas em Falluja foram interrompidos por 72 horas", informou o ministério em comunicado.

Segundo o governo, a decisão foi tomada "em resposta à boa vontade e as comunicações frequentes com forças do bem e com as pessoas que pedem paz e, por isso, decidimos parar com o derramamento do sangue em Falluja", acrescentou.

Desde que as principais cidades de Anbar foram tomadas por rebeldes, mais de 370 mil pessoas tiveram de fugir da violência, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo levantamento da Agência France Press, somente no mês de fevereiro 580 pessoas morreram em conflitos na região. Fonte: Dow Jones Newswires.