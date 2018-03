Exército do Nepal diz ter matado 32 rebeldes maoístas O exército matou pelo menos 32 rebeldes maoístas e evitou um ataque a uma pequena pista de aterrissagem nas motanhas do Nepal, informou o ministério da Defesa nepalês. Dois soldados também morreram no ataque na noite de domingo em Rumjatar, localidade quase 200 km a leste de Katmandu, a capital nepalesa, segundo um comunicado do ministério. Ainda não se obteve informações independentes sobre as afirmações da Defesa. Os rebeldes, que operam a partir de seus esconderijos nas selvas, quase nunca mencionam baixas. O exército enviou reforços à região em helicópteros, assegurando o controle da área nesta segunda-feira, afirma o comunicado. Mais de 5.000 pessoas morreram em seis anos de insurgência maoísta, a metade delas desde que o rei Gyanendra impôs o estado de emergência em novembro passado e ordenou que o exército ajudasse a polícia no combate aos rebeldes. O estado de emergência foi suspenso em agosto.