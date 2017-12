Exército do Paquistão diz ter matado 40 milicianos O exército paquistanês destruiu vários "esconderijos de terroristas" e matou 40 milicianos esta semana, na região de Waziristán do Sul. Ainda não há pistas sobre Osama bin Laden ou sobre o ex-prisioneiro da base naval de Guantánamo acusado de atacar as forças de segurança. O Paquistão é aliado dos EUA na chamada guerra contra o terrorismo e os funcionários locais dizem que centenas de milicianos do centro da Ásia, do Afeganistão e de países árabes se escondem em Waziristán do Sul - um dos possíveis esconderijos de Osama bin Laden e Ayman al-Zawahri.