Exército do Sudão volta atacar vilarejo no sul de Darfur A missão de paz conjunta das Nações Unidas e da União Africana em Darfur (UNAMID) anunciou que o exército do Sudão atacou o vilarejo de Khor Abeche, no sul de Darfur, pelo segundo dia consecutivo. Durante as investidas, uma pessoa foi morta e 250 foram forçadas a fugir.