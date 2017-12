Exército dos EUA anuncia morte de cinco soldados no Iraque O Exército norte-americano anunciou nesta quarta-feira a morte de cinco de seus soldados em ataques da insurgência nas províncias de Diwaniya, no sul do Iraque, e al-Anbar, no oeste, informou um comunicado militar. De acordo com o boletim, três deles participavam de uma "ação de combate" em al-Anbar, na fronteira com a Síria. Um outro soldado teria morrido por "causas não hostis" na mesma província. A morte da quinta vítima foi registrada em Diwaniya, a cerca de 180 quilômetros de Bagdá. Até o momento, mais de 2.920 militares norte-americanos morreram no Iraque desde o início da invasão do país, em março de 2003.