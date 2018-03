Exército dos EUA anuncia morte de dois fuzileiros no Iraque Dois fuzileiros americanos morreram e outros 22 ficaram feridos em um ataque na província de Anbar, na região oeste do Iraque, informou nesta sexta-feira, 14, o Exército americano. Um comunicado emitido pelo Exército dos Estados Unidos diz que as mortes aconteceram ontem, em um ataque na província de Anbar, embora não especifique o local exato nem dê informações detalhadas sobre o ocorrido. O comunicado diz que um dos marines mortos perdeu a vida no local do ataque, ao passo que o outro morreu em uma clínica na localidade de Taqqadum. O Exército também informou que oito marines feridos foram levados para um hospital em Balad e que outros dez soldados foram transferidos para Faluja para receber cuidados médicos. A nota destaca que quatro dos soldados sofreram ferimentos leves. Mais de 2.300 soldados americanos já morreram desde a invasão do Iraque por tropas dos EUA em março de 2003.