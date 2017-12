Exército dos EUA aumenta para 42 anos idade para alistamento Em meio à demanda por mais soldados no Iraque, o Exército dos Estados Unidos aumentou para 42 anos a idade máxima para o alistamento militar em suas fileiras. Paralelamente, negou que a decisão tenha sido provocada pela escassez de novos recrutas. Autoridades do Exército disseram que, pelo segundo ano consecutivo, corre-se o risco de as metas de recrutamento não serem cumpridas. A meta para o ano fiscal de 2006, que acabará em 30 de setembro, é de 36.000 homens e mulheres. O aumento do limite da idade é o segundo este ano. Em janeiro, o comando do Exército tinha ampliado de 35 para 40 anos a idade para o alistamento voluntário no Exército. Desde que começou a ocupação do Iraque pelos EUA em março de 2003, o Exército é o principal fornecedor de soldados de infantaria americanos no país árabe. Aparentemente, a guerra no Iraque foi um dos principais fatores para o pouco interesse demonstrado por jovens americanos em se alistar nas Forças Armadas, segundo fontes militares.