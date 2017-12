Exército dos EUA capturou suspeitos de seqüestro de jornalista O Exército americano no Iraque anunciou hoje que seus soldados capturaram quatro iraquianos suspeitos de ter participado da captura da jornalista Jill Carroll, que passou 82 dias seqüestrada por um grupo terrorista. O general-de-Brigada William Caldwell, porta-voz das tropas da coalizão no Iraque, disse em entrevista coletiva que as detenções aconteceram na província de Al-Anbar, no oeste do país. Caldwell também disse que a jornalista ficou detida em um lugar situado treze quilômetros ao leste de Faluja, 55 quilômetros ao oeste de Bagdá. O porta-voz militar disse que as detenções foram feitas por marines que realizavam uma operação em uma casa em Al-Anbar. As informações obtidas na casa levaram à detenção de uma pessoa, e depois de um interrogatório foram detidos outros três supostos Envolvidos. Em 30 de março, a jornalista americana Jill Carroll, de 28 anos, foi libertada após 82 dias de cativeiro. Carroll foi seqüestrada em 7 de janeiro, quando entrevistaria o conhecido líder sunita Adnan al-Dulaimi, e seu tradutor foi assassinado no momento do seqüestro. Os seqüestradores, identificados como membros das "Brigadas da Vingança", tinham exigido a libertação de oito mulheres presas no Iraque, e as autoridades iraquianas colocaram em liberdade algumas delas, mas negaram que essa medida tivesse relação com suas exigências.