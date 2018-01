Exército dos EUA começa destruir armas químicas obsoletas O Exército dos Estados Unidos acendeu neste sábado seu primeiro incinerador projetado especialmente para destruir armas químicas obsoletas datadas da era da Guerra Fria. A primeira arma destruída no incinerador de Anniston, Alabama, foi um antigo foguete com uma carga de gás sarin suficiente para dizimar uma cidade de médio porte. O foguete foi descarregado num compartimento especial, desmontado em oito pedaços e depois queimado em um forno próprio para esse serviço. O Exército americano passou anos se preparando para o processo de destruição, mas diversos processos foram abertos na Justiça dos EUA pelo temor de que a destruição cause problemas à população. Ontem, um júri deu a palavra final e permitiu que o programa seja levado a cabo. O Exército dos Estados Unidos tem planos de destruir dez foguetes durante este fim de semana. Depois, os militares pretendem elevar gradualmente a incineração das armas, aumentando a um ritmo de 40 foguetes destruídos por hora no próximo ano. O jornal americano The New York Times publicou reportagem, segundo a qual especialistas da Agência de Inteligência da Defesa (DIA) concluíram que os dois trailers suspeitos encontrados no Iraque produziam hidrogênio para balões meteorológicos e não armas biológicas, como acusou inicialmente o governo dos EUA. De acordo com o jornal americano, a investigação feita por diversos engenheiros e que ainda não foi convertida em relatório difere do documento apresentado em 28 de maio pela CIA e pela própria DIA, que afirmava que os trailers eram instalações secretas para a fabricação de armas biológicas.