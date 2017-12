Exército dos EUA diz que Cheney não está no Iraque A televisão estatal iraquiana havia dito nesta quinta-feira que o vice-presidente americano estaria em Bagdá, mas militares dos EUA disseram que ele não está na capital. A televisão estatal "Al-Arabiya relatou que Cheney havia chegado na capital nesta quinta-feira de manhã, aparentemente em visita às tropas americanas para o feriado de Ação de Graças. Mas o coronel Christopher Garver disse que o vice-presidente não estava no Iraque "até onde sabemos". Quando o escritório do vice-presidente anunciou na quarta-feira à noite que Cheney deixaria Washington na quinta-feira, em viagem à Arábia Saudita, não deu indicações de que ele também visitaria o Iraque. Por razões de segurança, visitas anteriores do presidente Bush, Cheney, e outros altos membros da administração, não haviam sido divulgadas com antecedência, mas foram reveladas imediatamente após a chegada no país.