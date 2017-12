Exército dos EUA e soldados iraquianos atacam mesquitas Soldados dos EUA e do Iraque atacaram nesta terça-feira mesquitas da cidade de Ramadi e detiveram um religioso importante após uma série de enfrentamentos que deixaram pelo menos quatro mortos. As sete mesquitas atacadas são suspeitas de ajudar os rebeldes dado-lhes refúgio e guardando arsenais. O xeque Abdul-Aleim Sadi, dirigente da Associação de Eruditos Islâmicos na província foi preso na mesquita Mohamed Aref. Moradores locais acusaram os norte-americanos de arrombar portas e revirar móveis nos interiores dos templos. As ações ocorrem após dois dias de combates na cidade, reduto de militantes sunitas a 113 km de Bagdá.