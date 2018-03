Exército dos EUA encontra centro de abastecimento da Al-Qaeda Soldados norte-americanos encontraram nesta quinta-feira restos de óleo de cozinha, comida, botas e foguetes em cavernas incrustradas nas montanhas do sudeste do Afeganistão e qualificaram a descoberta como uma evidência de que grupos hostis teriam utilizado o complexo como uma central de abastecimento, disse um porta-voz do Exército norte-americano no país. A operação de limpeza da caverna ocorreu após os mais acirrados combates no Afeganistão envolvendo tropas terrestres dos Estados Unidos em quase um ano. A neblina, a altitude e o terreno acidentado atratapalharam as buscas nesta quinta-feira, três dias depois das violentas batalhas.