Exército dos EUA inicia treinamento de milícia no Iraque O Exército americano iniciou o treinamento de uma milícia iraquiana que deverá assumir as tarefas de defesa civil e preparar o caminho para a partida, no futuro, das tropas americanas. Cinqüenta jovens, selecionados por líderes tribais, iniciaram um programa de treinamento intensivo de três semanas na cidade de Tikrit, em um dos principais palácios de Saddam Hussein, que agora serve de quartel-general para a 4ª Divisão de Infantaria. O tenente-coronel Steve Russell disse que operações semelhantes logo terão início em outras cidades. ?Nossa meta é que vocês assumam o nosso lugar e cuidem da segurança de seu povo?, disse Russell aos recrutas e aos líderes tribais. ?Treinaremos vocês para que sejam os líderes de uma força maior, que criaremos nos próximos meses?. A milícia começará a trabalhar ao lado de soldados americanos em patrulhas conjuntas, mas depois de algum tempo serão responsáveis pela defesa de edifícios importantes para a infra-estrutura nacional e o funcionamento do governo. O salário inicial da milícia é de US$ 125 mensais - o dobro do soldo no antigo Exército iraquiano - e devem se alistar na defesa civil por um mínimo de um ano.