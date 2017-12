Exército dos EUA mata líder miliciano leal a clérigo xiita O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 27, em comunicado a morte de um suposto líder de uma "célula armada" leal ao clérigo radical xiita Moqtada Al Sadr, durante uma operação de tropas americanas na cidade meridional de Najaf. A nota limitou-se a informar que Saheb Obeid al-Amiri morreu ainda nesta quarta durante uma operação contra seu domicílio nessa cidade, que tem vários santuários da majoritária comunidade xiita do Iraque. Este incidente foi seguido por protestos e distúrbios dos partidários de Al-Sadr, líder da milícia Exército Mehdi e um dos poucos dirigentes xiitas que se opõem abertamente à presença das tropas americanas no Iraque. Em comunicado, Al Sadr pediu contenção e calma a seus simpatizantes, enquanto solicitava manifestações pacíficas para exigir a saída das tropas americanas de Najaf. Diante desta chamada, as autoridades iraquianas mobilizaram um grande dispositivo de segurança em Najaf para evitar o agravamento da situação. O Exército americano acusava Al-Amiri de oferecer explosivos aos membros de sua "célula" para que realizem atentados contra as forças da coalizão.