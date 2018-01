Exército dos EUA mata mais de 40 rebeldes em operações no Iraque O exército americano anunciou nesta segunda-feira que matou mais de 40 suspeitos de terrorismo, 15 deles supostamente vinculados à rede terrorista Al-Qaeda, em uma série de operações que realizou este fim de semana. Segundo um comunicado oficial, as forças da coalizão lançaram no domingo um ataque por terra e ar contra os insurgentes na localidade de Yusufia, no qual mais de 25 supostos terroristas morreram. Quatro rebeldes foram detidos na ação e três esconderijos e um carro carregado de explosivos foram destruídos. Três civis ficaram feridos no mesmo ataque, segundo o comunicado. Uma jovem teve ferimentos leves e recebeu cuidados médicos no local da ação. Outra mulher e uma adolescente foram levadas de helicóptero para um hospital da capital. Segundo outro comunicado do comando militar, as tropas da coalizão fizeram neste fim de semana várias operações de busca, nas quais mataram um terrorista, conhecido como Abu Mustafa, e outros 15 suspeitos. Oito rebeldes foram detidos nas ações. A nota explica que Abu Mustafa era um dos terroristas procurados por sua suposta implicação na queda de um helicóptero americano em 1º de abril e no contrabando de mísseis e outros armamentos para a Al-Qaeda no Iraque. O documento acrescenta que duas mulheres e duas crianças ficaram feridas nas operações. Segundo a nota, uma mulher e uma das crianças feridas já receberam alta, enquanto as outras duas continuam internadas em um hospital da região.