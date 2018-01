Exército dos EUA mata quatro insurgentes no Iraque O comando militar americano no Iraque anunciou nesta quarta-feira a morte de quatro supostos insurgentes durante uma operação das tropas dos Estados Unidos numa área situada 120 quilômetros ao noroeste de Bagdá. Segundo um comunicado militar, a operação foi realizada na madrugada de terça-feira e teve como alvo uma casa onde se escondia um grupo de rebeldes. "Os terroristas abriram fogo contra as tropas, que responderam e mataram quatro deles", diz a nota. Outros dois insurgentes, um deles sudanês e o outro iraquiano, foram detidos. As forças americanas encontraram na casa passaportes iemenitas, sauditas, tunisianos, sudaneses e iraquianos, acrescenta a nota. O comando militar afirma que não houve feridos civis, mas não se refere a possíveis baixas entre os soldados.