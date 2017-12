Exército dos EUA planeja criar parque temático militar O Exército norte-americano quer construir um parque temático próprio no condado de Fairfax, no Estado da Virginia. O complexo ocuparia, junto ao museu militar, cerca de 50 hectares e incluiria também um hotel. O Pentágono havia negado essa informação anteriormente, mas o administrador do Exército em Fairfax, Dan Kauffman, confirmou o projeto. Se a construção for confirmada, os visitantes do parque de diversões poderão dirigir o último modelo de tanque M-1, pular de pára-quedas, pilotar um helicóptero Cobra e atirar com a metralhadora de um avião B-17, além de visitar bares como o "Lounge da Primeira Divisão Blindada". Fairfax abrigará o futuro Museu Nacional do Exército, que, estima-se, ficará pronto em 2011 e custará 300 milhões de dólares - dinheiro vindo do capital privado. É neste local que alguns querem que o parque seja instalado. A primeira idéia de um complexo temático foi apresentada em 2004 pela promotora "Universal City Property Management III", de Orlando. Inicialmente o governo dos Estados Unidos repudiou a idéia, mas agora parece reconsiderá-la. Sem embargo, o Pentágono segue negando essa versão. "O Exército considera um centro de visitantes ao museu", disse Keith Eastin, secretário adjunto de instalações das Forças Armadas. Porém, segundo ele, "combinaria, de forma apropriada e com bom gosto, o museu e possíveis instalações hoteleiras em um ambiente de lazer". Mesmo assim ele negou que o parque planejado tenha algo a ver com o projeto apresentado pela "Universal City" há dois anos. Estima-se que o novo empreendimento poderia trazer cerca de três milhões de turistas por ano a Fairfax, o que mudaria radicalmente a vida dos moradores, habituados a uma vida tranqüila. "Pelo menos já se conhece o nome desta atração: Abu Ghraib", ironizou a moradora Caren Dempsey.