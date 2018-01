Exército dos EUA prende 39 supostos insurgentes no Iraque Um total de 39 supostos rebeldes foram detidos em operações realizadas pelas tropas americanas em Bagdá e seus arredores nos últimos dois dias, informou o comando militar americano em dois comunicados. Das 39 pessoas, 14 foram detidas em Bagdá e 25 na localidade de Al Mahmudiya, 30 quilômetros ao sul da capital, localizada no chamado "triângulo da morte", palco de freqüentes ataques da insurgência. O anúncio destas prisões aconteceu depois de o comandante das forças americanas no Iraque, o general George Casey, afirmar que o Exército de seu país enviará a Bagdá 3.700 soldados localizados em outras cidades iraquianas como parte de um plano para reduzir a violência na capital. Milhares de pessoas morreram no Iraque em atentados e ações de violência sectária desde o ataque em fevereiro a um mausoléu xiita na cidade de Samarra, ao norte de Bagdá. O Governo do Iraque aplicou em junho um novo plano de segurança em Bagdá e seus arredores, que tem a participação de mais de 50 mil policiais e soldados iraquianos. No entanto, a medida ainda não conseguiu reduzir a violência.