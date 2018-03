Exército dos EUA recebe ameaça da Coreia do Norte A Coreia do Norte fez neste sábado um alerta ao general James Thurman, comandante norte-americano na Coreia do Sul, ameaçando causar "destruições miseráveis" se o Exército dos Estados Unidos continuar sua parceria militar com a Coreia do Sul. A ameaça ocorre no momento em que os EUA e outros países discutem como punir a Coreia do Norte por conduzir testes nucleares secretos em 12 de fevereiro, em desafio às resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que proíbem atividade nuclear e de mísseis no país.