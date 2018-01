Exército dos EUA vai treinar tropas ucranianas

SZCZECIN - As tropas militares americanas planejam treinar soldados ucranianos que lutam contra separatistas apoiados pela Rússia no leste do país. A informação foi divulgada pelo tenente-general Ben Hodges, comandante do Exército americano na Europa, durante uma visita à sede do Corpo do Exército Multinacional da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quarta-feira, 11, na cidade polonesa de Szczecin.

De acordo com Hodges, um batalhão de soldados americanos vai treinar três batalhões ucranianos no centro de treinamento de Yavariv, na cidade de Lviv.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.