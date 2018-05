Exército e Taleban se enfrentam onde reféns coreanos estariam

Integrantes do Taleban e o Exército afegão trocaram tiros na província de Ghazni, sudoeste de Cabul, nesta quarta-feira, 1, onde acredita-se que os sul-coreanos estão sendo mantidos reféns pela facção antigovernamental, afirmaram autoridades do Afeganistão à BBC. Mais cedo, panfletos jogados de helicópteros militares avisavam aos moradores da região para abandonarem suas casas. O Taleban já matou dois dos 23 reféns e ameaça matar mais pessoas se suas exigências não forem cumpridas. Segundo o correspondente da BBC no Afeganistão, as autoridades negam que a operação em Ghazni seja uma tentativa de libertar os reféns sul-coreanos. O Ministério da Defesa do país afirmou que a operação deflagrada pelo Exército nacional em Ghazni é de "rotina" e não tem relação com os seqüestros. Os agentes humanitários coreanos - 18 dos quais são mulheres - foram seqüestrados no dia 19 de julho enquanto viajavam de ônibus de Cabul para Candahar, no sul do país. O líder dos reféns, o pastor Bae Hyung-kyu, foi o primeiro a ser assassinado pelos rebeldes. Sua morte foi noticiada no final de semana. Na terça-feira, o governo da Coréia do Sul confirmou que um segundo refém foi morto: Shim Sung-min, de 29 anos, que era ex-empregado de uma empresa de tecnologia. O Taleban tem repetido que qualquer violência por parte das autoridades afegãs pode pôr em risco a vida dos reféns.