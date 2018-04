Exército egípcio diz que não usará força contra manifestantes

Militares deixam manifestantes ir e vir na praça Tahrir

O Exército egípcio disse nesta segunda-feira que não usará força contra as pessoas que protestam contra o governo do presidente do país, Hosni Mubarak.

No que parece ser uma concessão para a oposição, a TV egípcia veiculou um aviso dos militares contra "qualquer ato que desestabilize a segurança do país".

Mas afirmou também que os militares "não estão e não vão usar força contra o público".

Dezenas de milhares de manifestantes prosseguiam na praça Tahir, na capital egípcia, Cairo, horas após o toque de recolher imposto pelo governo.

Uma coalizão de grupos oposicionistas anunciou que planeja um protesto ainda maior para a terça-feira, afirmando que espera reunir um milhão de pessoas no Cairo para marcar uma semana das manifestações.