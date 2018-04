Exército eleva total de militares feridos para 25 O Centro de Comunicação do Comando do Exército confirmou o aumento no número de militares feridos no terremoto que atingiu o Haiti, ocorrido na terça-feira: 25 ao todo, sendo que 18 deles chegarão hoje ao Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O Comando do Exército mantém em 14 o número de militares brasileiros mortos e em quatro o total de desaparecidos.