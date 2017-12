Exército em alerta, Estrada pede manifestações O Exército filipino entrou em alerta hoje, enquanto centenas de milhares de pessoas exigiam, em Manila, a libertação do ex-presidente Joseph Estrada e algumas exortavam um ataque contra o palácio presidencial, ocupado pela presidente Gloria Arroyo. Detido por seu suposto envolvimento em um escândalo de corrupção, Estrada exortou seus seguidores a estender as manifestações às províncias, mas advertiu que elas devem ser pacíficas. Na capital Manila, pelo menos 37 pessoas ficaram feridas em explosões de granadas num centro comercial. A polícia informou que as granadas foram jogadas por ladrões que haviam acabado de roubar uma joalheria no centro comercial Kalookan City. Os ladrões conseguiram escapar.