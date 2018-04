Exército encontra vala com 58 corpos O Exército de Bangladesh encontrou ontem uma vala com os corpos de 58 militares mortos durante uma rebelião dos guardas de fronteira iniciada na quarta-feira. Os mortos foram encontrados no quartel-general da guarda de proteção de fronteiras, no centro da capital, Daca. O confronto entre os guardas e as forças de segurança bengalis teria começado com uma demanda por aumento salarial. O governo de Bangladesh anunciou que nenhum acordo de anistia poderá beneficiar os culpados pelas mortes durante o motim.