Exército fechará entrada de mesquita em Najaf, diz ministro O ministro da Defesa do Iraque, Hazim Shalan, disse que as forças iraquianas irão mover-se e assumir o controle da mesquita do Imã Ali, em Najaf, informou a CNN. A entrada da mesquita, onde militantes fiéis ao clérigo xiíta Muqtada al-Sadr têm enfrentado as forças norte-americanas e iraquianas, será fechada pelas forças iraquianas no final do dia (desta terça-feira), disse Shalan. Será emitida ordem aos participantes do exército Mahdi e aos civis que encontram-se dentro da mesquita saiam do local e a crise deve ser encerrada ao amanhecer de quarta-feira, acrescentou. Uma repórter da CNN em Najaf disse que foi impedida de aproximar-se da mesquita nesta terça-feira, por causa da intensidade dos combates ao redor do santuário. Segundo ela, a mesquita foi cercada por tanques.