Exército filipino diz ter matado 30 rebeldes islâmicos O coronel Jonathan Ponce, porta-voz do Exército filipino, anunciou hoje que soldados capturaram um acampamento de separatistas muçulmanos após três dias de combates que resultaram na morte de 30 supostos rebeldes. No entanto, um representante rebelde negou que as Forças Armadas filipina tenham tomado algum de seus acampamentos e assegurou que nove rebeldes ficaram feridos.