Exército filipino diz ter matado líder do Abu Sayyaf Abu Sabaya, um dos líderes do grupo guerrilheiro muçulmano Abu Sayyaf, morreu aparentemente hoje durante uma troca de tiros entre tropas filipinas treinadas por forças americanas e os rebeldes no sul dos país, informaram militares filipinos. Sabaya, de 39 anos, é considerado uma espécie de porta-voz e um dos extremistas mais visíveis do grupo, que seqüestrou 102 pessoas no ano passado. Durante uma longa caçada aos reféns, 18 deles morreram, incluindo um casal de missionários americanos. Militares informaram que as forças especiais filipinas - com apoio e treinamento de oficiais americanos - atacaram Sabaya e outro seis homens em um bote nas águas da ilha de Mindanao. Os soldados afirmam que responderam os tiros do rebeldes. De acordo com o comandante militar do Sul, major-general Ernesto Carolina, um soldado contou que atirou nas costas de Sabaya, que já estava ferido, e depois viu o corpo do líder afundando na água. Membros da Marinha filipina buscam no mar o corpo de Sabaya e dos outros rebeldes envolvidos no tiroteio. Recentemente, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de US$ 5 milhões pela captura de Sabaya. A presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, que prometeu eliminar o Abu Sayyaf, parabenizou os militares e acrescentou: "Os terroristas serão caçados em qualquer lugar. Não desistiremos até que eles sejam capturados. Uma vez vivendo como reis...os rebeldes do Abu Sayyaf agora vivem como ratos se escondendo em suas tocas". O secretário de Defesa filipino, Angelo Rayes, por outro lado pediu cautela. "Não podemos abrir o champanhe ainda", disse ele. "Temos que manter nossa vigilância pois a ameaça terrorista continua". Ernesto Carolina disse que o tiroteio entre o grupo de Sabaya e as tropas filipinas ocorreu por volta das 4h20 (horário local) depois que soldados interceptaram um barco suspeito. As tropas ficaram sob fogo e atiraram de volta, atingindo Sabaya e outros dois que estavam na embarcação. Os outros fugiram.