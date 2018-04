Exército identifica corpo de mais um militar no Haiti O Comando do Exército brasileiro identificou mais uma vítima do terremoto que atingiu o Haiti na semana passada, informou em nota esta noite. Trata-se do coronel João Eliseu Souza Zanin, que estava desaparecido na cidade de Porto Príncipe desde o dia do terremoto. Na nota, o Exército confirma que foi identificado o corpo do coronel e informa que Zanin servia o Gabinete do Comandante do Exército e que estava no Haiti participando de reuniões de coordenação de pessoal.